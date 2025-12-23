Ztl nel centro storico di Rimini, commercianti chiedono soluzioni per le consegne alle attività

Incontro tra la Confcommercio di Rimini e l'assessore Mattia Morolli

Il presidente della Confcommercio Gianmaria Zanzini ha incontrato l'assessore del Comune Mattia Morolli. Uno dei temi principali affrontati è stato quello dell’illuminazione pubblica, un aspetto che incide in modo diretto sulla qualità urbana e sulla percezione di sicurezza, soprattutto nella zona mare, dal porto a Marina Centro, un’area strategica sia per i residenti sia per le attività economiche e turistiche. "L’assessore Morolli ci ha illustrato i prossimi importanti investimenti già programmati sul fronte dell’implementazione dell’illuminazione pubblica e dell’efficientamento energetico, che prenderanno avvio nel corso del prossimo anno. Si tratta di un segnale incoraggiante, che va nella direzione di una città più curata, sicura e attrattiva", spiega Zanzini.

Un altro tema centrale del confronto ha riguardato l’accesso alla Ztl del centro storico per i furgoni di consegna a servizio delle attività commerciali: "Si tratta di una questione che sta generando alcune criticità operative per le imprese, e che abbiamo ritenuto necessario rappresentare in modo chiaro, avanzando anche proposte concrete. Da parte dell’assessore abbiamo riscontrato grande attenzione e disponibilità all’ascolto. È stata condivisa la necessità di un ulteriore incontro già all’inizio del prossimo anno, dopo un monitoraggio puntuale della situazione che, attraverso la nostra associazione, coinvolgerà direttamente le attività economiche del centro storico, per individuare soluzioni equilibrate e realmente funzionali".

L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare all’assessore Morolli il documento elaborato da Confcommercio della provincia di Rimini “La città che cambia”, che contiene una serie di proposte per una rigenerazione urbana nella quale le imprese di vicinato siano riconosciute come fulcro della vivibilità di città e quartieri.