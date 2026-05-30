Ztl nel mirino: 14mila multe in quattro mesi. Oltre 100 sanzioni al giorno

Il Comune incassa 1,15 milioni, ma calano le infrazioni

Continua la stretta della Ztl nel centro storico. Dal 29 gennaio a fine maggio le telecamere dei 13 varchi elettronici hanno registrato circa 14mila infrazioni, con una media superiore alle 100 multe al giorno.

Nonostante mesi di informazione preventiva, volantini, lettere ai residenti e una lunga fase di pre-esercizio senza sanzioni, molti automobilisti continuano ad accedere senza autorizzazione nelle aree a traffico limitato.

Nei primi quattro mesi il Comune ha incassato circa 1,15 milioni di euro, pari a una media di 83 euro per verbale. Tuttavia, i dati mostrano un trend in miglioramento rispetto al passato: nel 2007, ai primi controlli elettronici della Ztl, le multe furono quasi 40mila nello stesso periodo, mentre la Ztl sperimentale sul lungomare Nord aveva superato le 42mila sanzioni in quattro mesi nel 2024.

L’amministrazione punta ora a una progressiva riduzione delle infrazioni, anche se questo comporterebbe minori entrate per le casse comunali. Parte dei proventi delle multe viene infatti reinvestita in sicurezza stradale, manutenzioni e segnaletica.