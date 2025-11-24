Ztl, scatta il conto alla rovescia: multe da gennaio 2026
Ad oggi sono 4.300 i residenti con permesso Ztl, che potranno autorizzare fino a 30 accessi mensili per assistenti, medici e parenti.
Ancora un mese per mettersi in regola: dal gennaio 2026 entreranno pienamente in funzione le telecamere della Ztl del centro storico e di Borgo Marina. Chi accederà senza permesso rischierà una sanzione di 83 euro (58 se pagata entro tre giorni).
Il Comune ha rinviato l’avvio delle multe dopo aver individuato oltre 11mila accessi irregolari durante il periodo di prova estivo, molti più dei 7.000 inizialmente stimati. Da metà ottobre vengono spediti 1.700 avvisi di regolarizzazione a settimana, fino ai primi di dicembre.
Le telecamere sono già installate nei vari varchi del centro e nel Borgo San Giuliano, alcune attive 24 ore su 24. Le multe scatteranno, salvo ulteriori ritardi, dai primi di gennaio 2026.