Ztl, via alle multe: telecamere operative ai 13 varchi

La Polizia locale è stata presente agli accessi per informare cittadini e automobilisti

Sono entrate in funzione da ieri le telecamere per il controllo della Zona a traffico limitato nel centro storico e a Borgo San Giuliano. Terminata la fase di pre-esercizio, ai 13 varchi scattano ora le multe da 83 euro per chi transita senza autorizzazione. La Polizia locale è stata presente agli accessi per informare cittadini e automobilisti.

Il Comune ricorda che i residenti in Ztl possono registrare fino a 30 accessi mensili per ospiti, comunicando la targa entro 72 ore. Previste autorizzazioni specifiche anche per titolari di posti auto, attività di ristorazione e servizi di consegna, con fasce orarie differenziate e senza possibilità di sosta.