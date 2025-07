10° Memorial Stefano Magni: sabato 28 giugno a Casteldelci Gara Ciclistica Nazionale

Sabato 28 giugno a Casteldelci il 10° Memorial Stefano Magni, gara ciclistica nazionale valida per il Campionato Regionale ER.

L’ASD Stefano Magni, in collaborazione con la Pro Loco di Casteldelci e ACSI Ciclismo Provincia di Rimini, organizza sabato 28 giugno a Casteldelci, nell’entroterra riminese, una gara ciclistica di rilevanza nazionale: il 10° Memorial Stefano Magni, prova valida per il Campionato Regionale Emilia-Romagna.

L’evento, riservato agli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana e ad altri enti riconosciuti dal CONI, si svolgerà su un percorso ondulato di 50 km, articolato in quattro giri con arrivo in salita all’ingresso del suggestivo Borgo Medievale di Casteldelci. Un tracciato adatto ai passisti, capaci di tenere testa anche nei tratti in salita.

Il ritrovo e le iscrizioni sono fissati a partire dalle ore 14:00 presso la Località Giardiniera di Casteldelci.

Due le partenze previste:

Ore 15:00 : categorie Junior, Senior A, Senior B, Veterani A e Veterani B

: categorie Junior, Senior A, Senior B, Veterani A e Veterani B Ore 16:30: categorie Supergentleman A, Supergentleman B e Donne

Con grande orgoglio, Francesco Magni, organizzatore dell’evento, sottolinea come questa edizione rappresenti un traguardo importante: “Quest’anno festeggiamo il decimo anniversario del Memorial. Abbiamo scelto di correre sabato 28 per evitare la concomitanza con la gara di Mountain Bike in programma domenica 29 a Novafeltria.”

Una giornata di sport, passione e memoria, che unirà atleti, appassionati e comunità locale nel ricordo di Stefano Magni, in uno dei luoghi più affascinanti del territorio romagnolo.