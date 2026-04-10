100 anni e una grande passione per canto e ballo: San Giovanni festeggia Anita Fraternali

Alla festa presente anche la sindaca Michela Bertuccioli

"Una vita interpretata con intensità e una vitalità contagiosa": così l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano celebra la nuova centenaria, Anita Fraternali, festeggiata presso la casa residenza anziani Nuova primavera di Riccione. Era presente, ai festeggiamenti, anche la sindaca Michela Bertuccioli.

"Anita è nota in famiglia per il suo carattere forte e deciso. Durante la sua lunga vita, non ha mai nascosto la sua più grande passione: il canto e il ballo. Una dote che non l'ha mai abbandonata e che, ancora oggi, mette in mostra all'interno della residenza", ha raccontato la sindaca Bertuccioli.

"Festeggiare i 100 anni di Anita significa rendere omaggio alla vita e ai legami famigliari che proprio le persone più longeve spesso sanno nutrire ed ispirare", ha chiosato la sindaca.