108 anni di vita: Rimini celebra la donna più anziana della città

Gli ultracentenari riminesi nel 2025 sono 55

E’ una donna di 108 anni la più anziana di Rimini. La supernonna di Rimini lo scorso settembre ha spento 108 candeline: è lei la persona più anziana della città e guida la squadra di 55 tra uomini e donne che ad oggi rientrano nella schiera di centenari italiani. I dati, forniti dall’ufficio statistica del Comune, confermano Rimini città longeva, dove l'amore e la vita si allungano insieme. I dati demografici aggiornati al 31 dicembre 2025 raccontano una città di centenari e di matrimoni che resistono al tempo, incarnando la promessa dell'amore eterno.

Gli ultracentenari riminesi nel 2025 sono 55, con una netta prevalenza femminile: 47 donne contro 8 uomini. Il valore massimo si registra nel Q5 – Borgo Mazzini, che conta 12 residenti ultracentenari. Il dato conferma il trend nazionale che vede le donne più longeve degli uomini, in linea con quanto registrato dall'Istituto di statistica nazionale, secondo cui il 90% delle persone che hanno superato i 105 anni è composto da donne.

Il dato resta significativamente superiore ai 40 centenari del 2010, testimoniando come negli ultimi quindici anni Rimini abbia consolidato la sua vocazione alla longevità. Il picco massimo si era registrato nel 2023 con 65 ultracentenari, mentre il valore più basso nel 2019 con 39 centenari.

Questi i dati dei centenari al 31/12 di ogni anno

Femmine Maschi Totale 2010 33 7 40 2011 37 9 46 2012 39 8 47 2013 42 10 52 2014 50 6 56 2015 54 6 60 2016 51 4 55 2017 45 3 48 2018 37 5 42 2019 30 9 39 2020 44 4 48 2021 51 6 57 2022 47 8 55 2023 52 13 65 2024 44 12 56 2025 47 8 55

Accanto alla longevità individuale, Rimini racconta anche storie di longevità affettiva e familiare. Guardando alle coppie sposate più mature, il dato sulle persone settantenni residenti e coniugate parla di 16.376 cittadini, di cui 9.124 uomini e 7.252 donne: numeri che restituiscono l’immagine di legami consolidati nel tempo e di matrimoni che accompagnano intere traiettorie di vita.

Un fenomeno che si intreccia con un altro cambiamento significativo: l’aumento dell’età media degli sposi. Come evidenzia la tabella “Andamento decennale età media degli sposi”, negli ultimi dieci anni l’età media dei coniugi è cresciuta in modo consistente: è di 43,46 anni per lo sposo (nel 2018 era di 39,36 anni) ed è di 40,03 anni per la sposta (nel 2018 l’età media della sposa era di 35,78). Oggi, per i matrimoni civili, l’età media è di 46,6 anni per gli uomini e 42,6 anni per le donne, mentre nei matrimoni religiosi si attesta rispettivamente a 35,06 anni e 33,09 anni.

Numeri che raccontano una società in trasformazione, in cui si arriva al matrimonio più tardi, spesso dopo percorsi personali e professionali più lunghi, ma in cui – una volta pronunciato il “sì” – i legami mostrano una sorprendente capacità di durare nel tempo.