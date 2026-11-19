Le Borse di Studio Guido Paolucci 109 studenti premiati da RivieraBanca: ecco chi sono

Gli studenti della Provincia di Rimini, di Forlì-Cesena e di Pesaro Urbino

Durante la cerimonia della 21a Borsa di Studio “Guido Paolucci”, tenutasi al Teatro della Regina di Cattolica, sono stati premiati 109 studenti, suddivisi in 43 studenti delle scuole medie e in 66 studenti delle scuole superiori, sono stati premiati con un riconoscimento di 250 euro e di 500 euro. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più significativi resi possibili dall’impegno di RivieraBanca e RivieraMutua Ets, in collaborazione con l’Università di Bologna, a favore dei giovani e delle famiglie del territorio, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti nel percorso scolastico.

I premiati - scuole superiori

Rimini

Nicolò Avagliano, Liceo Statale “A. Einstein”, Rimini (RN)

Luca Battarra, Liceo Classico Paritario “Dante Alighieri”, Rimini (RN)

Milena Basile, ITES Valturio, Rimini (RN)

Federico Bernabei, Liceo Statale “A. Einstein”, Rimini (RN)

Marta Bocchini, I.S.I.S.S. Einaudi Molari, Santarcangelo di Romagna (RN)

Chiara Brugnettini, Liceo A. Serpieri, Rimini (RN)

Rocco Cristian Colella, ITT “Marco Polo” di Rimini, Rimini (RN)

Francesco Conti, ITTS Belluzzi Da Vinci, Rimini (RN)

Caterina Grace De Jager, Liceo “A. Volta – F. Fellini”, Riccione (RN)

Astrid Maxima De Jager, Liceo “A. Volta – F. Fellini”, Riccione (RN)

Giulia Di Angelo, Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli”, Rimini (RN)

Stella Doda, I.P.S.S.E.O.A. S. Savioli, Riccione (RN)

Michele Ermellini, I.P.S.I.A. “L.B. Alberti”, Rimini (RN)

Elisa Fabbri, ISISS Gobetti – De Gasperi, Morciano di Romagna (RN)

Elena Felici, ISISS Gobetti – De Gasperi, Morciano di Romagna (RN)

Francesco Giampetruzzi, I.P.S.I.A. “L.B. Alberti”, Rimini (RN)

Davide Guastalla, ITTS Belluzzi Da Vinci, Rimini (RN)

Giovanna Iacolare, Liceo “A. Volta – F. Fellini”, Riccione (RN)

Gabriel Lotti, I.P.S.S.E.O.A. S. Savioli, Riccione (RN)

Carlotta Migani, Liceo “A. Volta – F. Fellini”, Riccione (RN)

Francesco Migiani, IPPSAR “Santa Marta” – Corso Serale, Pesaro (PU)

Eleonora Molari, I.S.I.S.S. Einaudi Molari, Santarcangelo di Romagna (RN)

Giulia Montemaggi, Liceo A. Serpieri, Rimini (RN)

Angelica Montemaggi, Liceo “A. Volta – F. Fellini”, Riccione (RN)

Matteo Morganti Patrignani, ISISS Gobetti – De Gasperi, Morciano di Romagna (RN)

Federica Nanni, ISISS Gobetti – De Gasperi, Morciano di Romagna (RN)

Giada Nardella, ITES Valturio, Rimini (RN)

Daniele Polverelli, Liceo A. Serpieri, Rimini (RN)

Patrick Rosa, I.P.S.S.E.O.A. S. Savioli, Riccione (RN)

Sofia Stellaccio, Liceo A. Serpieri, Rimini (RN)

Raffaele Strocchi, Liceo A. Serpieri, Rimini (RN)

Camilla Rosiello, ISISS Gobetti – De Gasperi, Morciano di Romagna (RN)

Sofia Sambugaro, Liceo delle Scienze Umane Paritario Maestre Pie, Rimini (RN)

Simone Savoia, I.S.I.S.S. Einaudi Molari – Sistemi Informativi Aziendali, Santarcangelo di Romagna (RN)

Eric Semprini, ITTS Belluzzi Da Vinci, Rimini (RN)

Sophia Sergio, Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli”, Rimini (RN)

Serena Shaba, I.S.I.S.S. Einaudi Molari – Amministrazione Finanza e Marketing, Santarcangelo di Romagna (RN)

Iuliia Sharafutdinova, I.P.S.I.A. “L.B. Alberti”, Rimini (RN)

Matteo Valmaggi, ITES Valturio, Rimini (RN)

Ryan Vanni, I.P.S.S.E.O.A. S. Savioli, Riccione (RN)

Forlì - Cesena

Pietro Foschi, Leonardo da Vinci, Cesenatico (FC)

Giada Ceredi, Leonardo da Vinci, Cesenatico (FC)

Laura Palazzi, Leonardo da Vinci, Cesenatico (FC)

Ilaria Palazzi, Leonardo da Vinci, Cesenatico (FC)

Luca Piretti, Leonardo da Vinci, Cesenatico (FC)

Pesaro - Urbino

Emma Acquaviva, Liceo T. Mamiani, Pesaro (PU)

Swami Agnifili, I.P.S.I.A. “G. Benelli”, Pesaro (PU)

Margherita Arcangeli, Liceo T. Mamiani, Pesaro (PU)

Francesco Baldarelli, ITET Bramante Genga, Pesaro (PU)

Emma Barocci, Liceo T. Mamiani, Pesaro (PU)

Luca Benvenuti, ITET Bramante Genga, Pesaro (PU)

Alessia Capomaggi, I.P.S.I.A. “G. Benelli”, Pesaro (PU)

Lisa Giagnolini, I.P.S.I.A. “G. Benelli”, Pesaro (PU)

Federico Manuelli, Istituto Istruzione Superiore “Antonio Cecchi”, Pesaro (PU)

Giulia Mari, Liceo Classico “Gian Luigi Storoni – La Nuova Scuola”, Pesaro (PU)

Giorgia Mencarini, Liceo Artistico Mengaroni, Pesaro (PU)

Sara Rosati, Istituto Istruzione Superiore “Antonio Cecchi”, Pesaro (PU)

Catalina Silivestru, Istituto Alberghiero Santa Marta, Pesaro (PU)

Gioele Joseph Spadaro, I.P.S.I.A. “G. Benelli”, Pesaro (PU)

Angelica Tagliabracci, ITET Bramante Genga, Pesaro (PU)

Naima Tesei, Liceo Artistico Mengaroni, Pesaro (PU)

Francesco Ugolini, ITET Bramante Genga, Pesaro (PU)

Filippo Ugolini, Liceo T. Mamiani, Pesaro (PU)

Pietro Vagnini, ITET Bramante Genga, Pesaro (PU)

Martina Zolfanelli, Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico “G. Marconi”, Pesaro (PU)

Gaia Di Tella, Liceo Artistico Mengaroni, Pesaro (PU)

I premiati - scuole medie

Rimini

Chiara Buonfiglioli, Istituto Comprensivo di Cattolica – Scuola Secondaria “Emilio Filippini”, Cattolica (RN)

Sofia Corelli, Istituto Comprensivo Statale “P.O. Olivieri”, Pennabilli (RN)

Aurora D'Agostino, Istituto Comprensivo Statale n. 1 Riccione, Riccione (RN)

Davide De Crescenzo, Scuola Secondaria di Primo Grado “Aurelio Bertola”, Rimini (RN)

Anna Delbianco, Istituto Comprensivo Statale “Mondaino”, Mondaino (RN)

Annamaria Fronzoni, Istituto Comprensivo Statale “Mondaino” - Scuola Secondaria “Albini” di Saludecio, Mondaino (RN)

Caterina Gaudenzi, Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni in Marignano”, San Giovanni in Marignano (RN)

Giacomo Gaudenzi, Istituto Comprensivo Statale “Misano Adriatico”, Misano Adriatico (RN)

Jihane Issarokh, Istituto Comprensivo Statale “Valle del Conca” – Scuola Secondaria “Giustiniano Villa”, San Clemente (RN)

Stefano Lombardini, Istituto Comprensivo Statale “Miramare”, Rimini (RN)

Lisa Mussoni, Scuola Secondaria di Primo Grado “W. Spallanzani” – Fondazione Karis, Rimini (RN)

Sofia Nicolini, Istituto Comprensivo Statale “XX Settembre”, Rimini (RN)

Riccardo Pacchioli, Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di Novafeltria, Novafeltria (RN)

Nicole Pari, Istituto Comprensivo Statale “Ponte sul Marecchia”, Verucchio (RN)

Elena Raffaelli, Istituto Comprensivo Statale “Coriano”, Coriano (RN)

Viola Salvi, Scuola Secondaria di Primo Grado “Teresa Franchini”, Santarcangelo di Romagna (RN)

Riccardo Scivetti, Istituto Comprensivo “Alberto Marvelli”, Rimini (RN)

Sara Scorsonetto, Istituto Comprensivo “G. Zavalloni”, Riccione (RN)

Giorgia Sebastiani, Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di Novafeltria, Pietracuta (RN)

Jamir Torres Marin, Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico”, Rimini (RN)

Amy Vandi, Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, Rimini (RN)

Sofia Zannoni, Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Rimini, Rimini (RN)

Elettra Zucchetti, Istituto Comprensivo Statale “Valle del Conca” – Scuola Secondaria “A. Broccoli”, Morciano di Romagna (RN)

Forlì - Cesena

Chiara Angotti, Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Arfelli”, Cesenatico (FC)

Camilla Parini, Istituto Comprensivo Statale “San Mauro Pascoli”, San Mauro Pascoli (FC)

Pesaro Urbino

Giulia Agostini, Istituto Comprensivo Statale “G. Leopardi”, Pesaro (PU)

Mia Alessandri, Istituto Comprensivo “Girolamo Lanfranco” – Scuola Secondaria di Gabicce Mare, Gabicce Mare (PU)

Iris Bubani, Istituto Comprensivo Statale “Macerata Feltria – Raffaello Sanzio”, Carpegna (PU)

Francesco Burrini, Istituto Comprensivo Statale “Galileo Galilei”, Pesaro (PU)

Luigi Casadei, Istituto Comprensivo Statale “Pian del Bruscolo”, Tavullia (PU)

Paolo Coti, Istituto Comprensivo Statale “Montelabbate”, Montelabbate (PU)

Eleonora Crocetti, Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri”, Pesaro (PU)

Domenico Errede, Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Pesaro, Pesaro (PU)

Alex Filippetti, Istituto Comprensivo Statale “Gianfranco Gaudiano”, Pesaro (PU)

Gianmarco Damiani, Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Vallefoglia – Scuola Secondaria “G. Pascoli” di Tavullia, Tavullia (PU)

Giacomo Di Pietro, Istituto Comprensivo “Girolamo Lanfranco” – Scuola Secondaria di Gradara, Gradara (PU)

Elisa Gnoffo, Istituto Comprensivo Statale “Pian del Bruscolo”, Tavullia (PU)

Chiara Linzalone, Istituto Comprensivo “L. Pirandello” – Scuola Secondaria “F. Barocci” di Mombaroccio, Mombaroccio (PU)

Sofia Terracciano, Istituto Comprensivo Statale “Pesaro Villa San Martino”, Pesaro (PU)

Lia Ottaviani, Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello”, Pesaro (PU)

Ida Pezzuto, Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Vallefoglia – Scuola Secondaria “G. Branca” di Sant’Angelo in Lizzola, Vallefoglia (PU)

Linda Pierini, Istituto Comprensivo Statale “Pian del Bruscolo”, Tavullia (PU)

Aida Anna Ministeri, Scuola Secondaria di Primo Grado “Enrico Campanini – La Nuova Scuola”, Pesaro (PU)