10eLotto, doppia vincita in Emilia-Romagna: premi per 35mila euro
Colpo da 20mila euro a Monghidoro e da 15mila a Ravenna nel concorso di giovedì 19 novembre
A cura di Redazione
20 novembre 2026 11:03
Festeggia l'Emilia-Romagna con il 10eLotto grazie a una doppietta da 35mila euro nel concorso di giovedì 19 novembre. Come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Monghidoro, in provincia di Bologna, grazie a un “5” Doppio Oro in un punto vendita di Piazza Armaciotto dei Ramazzotti, a cui si aggiungono 15mila euro centrati a Ravenna con un “2” Doppio Oro in Piazza San Massimiano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,49 miliardi da inizio anno.