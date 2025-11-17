12 mila euro per la sicurezza scolastica: il Comune di Rimini rafforza la protezione degli studenti

Interventi nelle scuole XX Settembre, Celle, Corpolò

Il Comune di Rimini rafforza la sicurezza negli istituti scolastici con interventi mirati che riguarderanno la Scuola dell’infanzia Zavalloni XX Settembre, la Scuola dell’infanzia Celle e la Scuola elementare Corpolò.

Si tratta di un investimento di circa 12 mila euro, che rientra nel percorso già avviato dall’Amministrazione per rendere le scuole sempre più sicure e affidabili. L’obiettivo è chiaro: garantire spazi educativi protetti e accoglienti. Il progetto, approvato dalla Giunta, rientra nelle opere di manutenzione straordinaria e sarà realizzato dalla società in house Anthea, con nuovi impianti di sicurezza, tra cui anche dispositivi di protezione e antifurto.

Con questa iniziativa, il Comune conferma la propria linea: investire in prevenzione e protezione, anche attraverso interventi progressivi e mirati, frutto dell’ascolto del territorio, delle famiglie e del personale educativo.