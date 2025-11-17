Altarimini

12 mila euro per la sicurezza scolastica: il Comune di Rimini rafforza la protezione degli studenti

Interventi nelle scuole XX Settembre, Celle, Corpolò

17 novembre 2025 16:00
Il Comune di Rimini rafforza la sicurezza negli istituti scolastici con interventi mirati che riguarderanno la Scuola dell’infanzia Zavalloni XX Settembre, la Scuola dell’infanzia Celle e la Scuola elementare Corpolò.

Si tratta di un investimento di circa 12 mila euro, che rientra nel percorso già avviato dall’Amministrazione per rendere le scuole sempre più sicure e affidabili. L’obiettivo è chiaro: garantire spazi educativi protetti e accoglienti.  Il progetto, approvato dalla Giunta, rientra nelle opere di manutenzione straordinaria e sarà realizzato dalla società in house Anthea, con nuovi impianti di sicurezza, tra cui anche dispositivi di protezione e antifurto.

Con questa iniziativa, il Comune conferma la propria linea: investire in prevenzione e protezione, anche attraverso interventi progressivi e mirati, frutto dell’ascolto del territorio, delle famiglie e del personale educativo.

