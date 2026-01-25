120 anni di storia della scuola di Rimini e uno sguardo al futuro: torna Valturio Economia

Riparte Valturio Economia: più di 60 esperti per l’edizione dei 120 anni

Da domani, lunedì 26 gennaio, e fino a sabato 31 gennaio riparte Valturio Economia, la tradizionale settimana di eventi organizzata dall'Ites Valturio. "Valturio Economia" è una serie di incontri con esperti di diversi settori che rappresenta un importante momento di contatto tra la scuola ed il territorio, oltre che un’occasione di formazione e confronto per i ragazzi che si affacciano oggi al mondo del lavoro e che devono apprendere i principi di un agire responsabile in ambito sociale e professionale. Gli incontri, scelti autonomamente dagli studenti, si svolgono per classi aperte, in un'organizzazione stile campus che permette di uscire dal consueto schema classe-studente. Durante questa settimana saranno ospitati oltre 60 diversi relatori che hanno messo a disposizione dei nostri ragazzi il loro tempo e le loro competenze. Gli invitati appartengono ad ambiti differenti: dal mondo delle professioni all'associazionismo, dalle istituzioni all'impresa territoriale.

Quella di quest'anno è un'edizione speciale, che coincide con la ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione dell'Istituto, uno dei più antichi e longevi dell'intera provincia. Il titolo scelto per questa ricorrenza è "Si muove la città" per sottolineare lo stretto rapporto con Rimini e il dinamismo che rappresenta l'Istituto.

Il Dirigente scolastico, Prof. Marco Bugli, evidenzia nella presentazione dell'iniziativa: "Si muove la città” non è soltanto il titolo dell’edizione 2026 di Valturio Economia: è l’espressione più autentica della nostra identità, quella di un’istituzione che da oltre un secolo vive in profonda simbiosi con la crescita di Rimini. La nostra storia non è una semplice successione di date, ma il racconto coerente di una visione. Tutto prende avvio nel 1906, in un periodo di intenso fermento. Rimini stava conoscendo una forte espansione demografica e commerciale e l’Amministrazione comunale seppe cogliere un’esigenza fondamentale: dare vita a una Scuola media superiore capace di formare la nuova classe dirigente. Se c’è una costante nella nostra storia è la volontà di evolverci per continuare a essere un punto di riferimento. Non ci siamo mai limitati a essere un istituto scolastico, ma ci siamo affermati come un vero laboratorio di professionalità in continuo cambiamento. Nel 2026 celebriamo 120 anni di attività, con la solidità dell’esperienza e lo sguardo già rivolto al futuro.

[...]. Dimostriamo che avere radici profonde non significa restare fermi. Al contrario, sono proprio quelle radici a offrire la base più solida per slanciarsi verso il futuro, in perfetta sintonia con una

città come Rimini, che non smette mai di muoversi e crescere.