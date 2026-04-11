12enne morto a Pennabilli, ci sono tre indagati per omicidio colposo

La procura ha anche disposto l'autopsia

Ci sono tre indagati per la morte di Matteo Brandimarti, il 12enne originario di San Benedetto del Tronto che ha perso la vita in settimana, all'ospedale Infermi di Rimini, dopo essere stato ricoverato a seguito del fatale incidente, la mattina di Pasqua, nella spa di un hotel di Pennabilli. Lo riferisce Il Resto del Carlino. I tre indagati sono persone legate all'attività ricettiva. Nel contempo la Procura ha deciso di procedere con l'autopsia, che è programmata per lunedì prossimo (13 aprile), alle ore 14. La famiglia del 12enne, dopo aver scelto come proprio legale l'avvocato Umberto Gramenzi, ha nominato anche un consulente per l'esame autoptico, Claudio Cacaci.