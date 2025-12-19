13enne picchiato sull'autobus, "Ha agito solo la ragazzina"

Precisazione del padre di uno dei ragazzini coinvolti

Relativamente all'aggressione di un ragazzino 13enne sull'autobus, il padre di uno dei giovanissimi coinvolti fa una precisazione: il figlio è intervenuto in difesa dell'aggredito, non a sostegno di chi ha aggredito, una ragazzina minore di 16 anni. A generare confusione sono state dichiarazioni "di chi non ha assistito al fatto, essendo davanti (sull'autobus, ndr), e che quindi non ha capito bene cosa stesse succedendo". Il ragazzino intervenuto non ha dato manforte alla ragazzina, poi scappata, quando l'autista ha fermato l'autobus, ma l'ha bloccata, mettendosi in mezzo per riportare la calma. Il padre sottolinea che le immagini delle telecamere potranno mettere in evidenza la verità. Immagini che, ovviamente, saranno consegnate agli inquirenti una volta formalizzata la denuncia da parte del padre del 13enne. Intanto la situazione è al vaglio della direzione scolastica dell'istituto scolastico frequentata dalla ragazzina.