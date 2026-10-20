15 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli: Coriano lo ricorda con una cerimonia al "Podio"
Via Garibaldi ospiterà la commemorazione, presente anche il sindaco Ugolini
Sono trascorsi quindici anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, ma il legame tra il campione e la sua città resta vivo. Venerdì 23 ottobre, alle ore 19, Coriano tornerà a riunirsi presso “Il Podio” di via Garibaldi per rendere omaggio al Sic, scomparso il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio della Malesia. All'iniziativa prenderanno parte il sindaco Gianluca Ugolini e l'Amministrazione comunale, che deporranno un omaggio floreale in memoria del pilota. "Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza". "La commemorazione - scrive l'amministrazione comunale - è aperta a tutta la cittadinanza, agli appassionati di motociclismo e a quanti desiderano condividere un momento di ricordo".