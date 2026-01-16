15 anni e 1000 volontari cittadini per una Rimini più bella e curata: l'esperienza va avanti

Il Comune di Rimini ha rinnovato i patti di collaborazione con i 69 gruppi di volontariato civico Ci.Vi.Vo

Il Comune di Rimini ha rinnovato i patti di collaborazione con i 69 gruppi di volontariato civico Ci.Vi.Vo. attualmente attivi sul territorio, estendendo la collaborazione fino al 31 dicembre 2026. Un segnale importante che testimonia la crescente maturazione del civismo attivo in città, dove oltre 1000 cittadini si dedicano volontariamente alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Il rinnovo dei patti rappresenta una tappa significativa per un progetto che, nato nel 2011 con un semplice disciplinare comunale, ha saputo radicarsi profondamente nella comunità riminese. Anno dopo anno, la consapevolezza dei cittadini è cresciuta: sempre più persone hanno compreso di poter contribuire attivamente alla cura dei beni comuni, dalle aree verdi ai parchi pubblici, dalle aule scolastiche frequentate dai propri figli fino alla pulizia delle strade e dei luoghi condivisi nel quartiere.

Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso cui Comune e cittadini attivi concordano modalità e interventi necessari per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni. Con questo rinnovo, tutti i 69 gruppi operativi a fine 2025 potranno proseguire le loro attività , consolidando un modello di partecipazione che funziona e si espande.

Tra le ultime adesioni spicca il gruppo della Maar, mentre in questi giorni sta prendendo forma un nuovo gruppo dedicato all'ex “area ferrovie San Marino”, la bretella che collega via Montescudo a via Coriano. Questi nuovi volontari si occuperanno della cura di quest'area, presidiandola e garantendone il libero utilizzo da parte della cittadinanza, in un territorio che confina anche con le strutture sportive della parrocchia di Santa Maria Mater Ecclesiae.

Il progetto Ci.Vi.Vo. (Civico-Vicino-Volontario) è stato approvato dalla Giunta comunale nel 2011, proprio per valorizzare un nuovo civismo attraverso l'impegno diretto dei cittadini. L'iniziativa evidenzia il carattere civico del volontariato, da realizzarsi in forma gratuita e in prossimità dei luoghi dove si vive, favorendo la consapevolezza che i beni pubblici appartengono a tutti e che prendendosene cura si migliora l'ambiente urbano e si favorisce la socializzazione.

I volontari mettono a disposizione parte del proprio tempo libero per attività utili alla collettività: dalla collaborazione nell'organizzazione di eventi sportivi e ludici, alla realizzazione di momenti di aggregazione, dalla manutenzione delle aree nei parchi pubblici alla cura degli spazi attorno alle scuole. Il Comune di Rimini garantisce la copertura assicurativa, l'assistenza logistica e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività concordate.

Il progetto è rivolto ad associazioni di volontariato, Onlus, comitati, gruppi di cittadini e singole persone di età compresa tra 18 e 75 anni, residenti nel Comune di Rimini, inclusi cittadini comunitari e stranieri con idoneo titolo di soggiorno.