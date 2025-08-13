17enne rapinato da coetaneo: minacciato con uno spray al peperoncino

Il giovane, impossessatosi di una collanina, era scappato sul monopattino noleggiato dalla vittima

Ieri sera (martedì 12 agosto) un 17enne è stato arrestato per rapina aggravata a Rimini, fatti avvenuti in zona Parco del Mare: secondo quanto ricostruito dagli agenti di Polizia Locale, un coetaneo dell'arrestato è stato avvicinato da quest'ultimo e da un complice, che prima gli hanno strappato la collanina dal collo, per poi minacciarlo con uno spray al peperoncino per darsi alla fuga, utilizzando il monopattino che la vittima della rapina aveva noleggiato precedentemente.

La Polizia Locale ha rintracciato il 17enne: si era cambiato d'abito, ma con sé aveva uno zaino, che conteneva proprio i vestiti utilizzati durante la rapina. È stato inoltre visto mentre cercava di disfarsi dello spray, recuperato dagli agenti. Il 17enne è stato così portato al centro di Prima accoglienza di Ancona, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, davanti al Giudice del Tribunale dei Minori di Bologna.