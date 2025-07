Rimini, falco addestrato per allontanare i piccioni dal mercato coperto: le dichiarazioni delle associazioni di tutela animale

UTI per tutti e LIPU Rimini intervengono per esprimere il proprio punto di vista

In seguito alle recenti notizie riguardanti l’uso di un falco addestrato per allontanare i piccioni dal mercato coperto di Rimini, le associazioni UTI per tutti e LIPU Rimini intervengono per esprimere il proprio punto di vista.

Le dichiarazioni:

"Accogliamo con favore la decisione del Comune di Rimini e di Anthea di annullare l’uso del falco addestrato per allontanare i piccioni dal mercato coperto, una scelta che consideriamo positiva, anche alla luce del colloquio finalizzato alla tutela animale che abbiamo avuto con l’ente Comune, da cui è emersa la volontà di cooperare con noi associazioni e di concretizzare metodi non cruenti attualmente in fase di studio.

Tuttavia, non possiamo dirci rassicurati: al momento non è stata comunicata alcuna alternativa concreta e incruenta. Restiamo quindi in attesa di conoscere quali soluzioni verranno adottate e chiediamo che siano etiche, non letali e trasparenti. Restiamo inoltre in attesa di essere contattati per sopralluogo e valutazione etica.

UTI per tutti – Unione Tutela Individui e LIPU Rimini rinnovano la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni efficaci e rispettose dell’avifauna urbana, ricordando il massimo supporto da parte di numerose associazioni nazionali protezionistiche e di molti cittadini italiani."