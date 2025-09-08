200 anni di storia musicale a Rimini: inaugurato il bicentenario del Conservatorio Maderna-Lettimi

Le iniziative proseguiranno con un ricco programma di eventi che testimoniano l'eccellenza della formazione offerta

Venerdì 12 settembre 2025, alle ore 17, prenderanno avvio le celebrazioni per il bicentenario della fondazione del Conservatorio Maderna-Lettimi, storica istituzione musicale che da duecento anni rappresenta un presidio di cultura e formazione artistica di altissimo livello per la città di Rimini e l'intero territorio. La cerimonia inaugurale si terrà presso la sede riminese del Conservatorio, in via Cairoli 44, e ripercorrerà le tappe fondamentali di questa straordinaria storia iniziata nel 1825 con l'istituzione della Scuola Comunale di Musica di Rimini, come testimonia la seduta consiliare del 25 agosto di quell'anno. Durante l'evento sarà narrata la figura del conte Giovanni Lettimi, musicista eclettico e uomo di cultura che con il suo testamento donò al Comune di Rimini il proprio palazzo rinascimentale, disponendo che fosse destinato esclusivamente alle scuole comunali di musica. Un gesto di mecenatismo che ha permesso all'istituzione di radicarsi profondamente nel tessuto cittadino, diventando punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati di ogni estrazione sociale. In occasione della cerimonia inaugurale, due aule del Conservatorio saranno intitolate alla memoria del Maestro Guido Zangheri e del Maestro Paolo Fantini, figure che hanno significativamente contribuito alla crescita e al prestigio dell'istituzione.

Un percorso di crescita continua

Il Conservatorio ha attraversato momenti di trasformazione che ne hanno consolidato il ruolo: nel 1930 l'equiparazione ai Licei musicali statali, nel 1941 il riconoscimento come Liceo Autorizzato, fino al Pareggiamento. Dal 1° gennaio 2023 è diventato Conservatorio statale tra i 70 d'Italia e dal 1° gennaio 2024 ha realizzato la fusione con il Conservatorio di Cesena, dando vita al Conservatorio Maderna-Lettimi con due sedi operative.

Il calendario delle celebrazioni

Le iniziative proseguiranno con un ricco programma di eventi che testimoniano l'eccellenza della formazione offerta. Sabato 13 settembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Galli si terrà il "Te Deum" con l'Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi, diretta da Andrea Crastolla. Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18.00, al Teatro degli Atti si svolgerà "Satie à la carte: Cabaret, Sports e Cinema", omaggio al compositore francese Erik Satie. Mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Galli andrà in scena "La cambiale di matrimonio" di Gioachino Rossini con l'Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Maria in Corte si terrà il concerto barocco "Tu del ciel ministro eletto" con I Musici Malatestiani.