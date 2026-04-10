200 euro per 50 grammi di hashish, minore sorpreso a spacciare in stazione a Rimini

Il giovane è stato denunciato dopo l'intervento della Polizia locale

Ieri sera (giovedì 9 aprile) la Polizia Locale è intervenuta a interrompere un'attività di spaccio, dopo una prima segnalazione dei militari dell'esercito, impegnati nei pattugliamenti in zona stazione a Rimini. Tre i soggetti fermati: i due acquirenti, a bordo di un'auto, e un minorenne, che stava cedendo 50 grammi di hashish in cambio di 200 euro. Dopo le perquisizioni sul posto, la Polizia Locale ha effettuato anche gli accertamenti nell'abitazione che il minore condivide con i genitori, ma in questo caso non sono stati trovati altri elementi a carico del giovane pusher, destinatario della denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti.