2005: vent’anni fa i riminesi varcavano le porte de Le Befane per la prima volta

Il Centro Commerciale di Rimini celebra il ventennale con maxi torta, premi e spettacoli

Vent’anni fa, il 22 novembre 2005, Le Befane Shopping Centre apriva per la prima volta le sue porte girevoli al pubblico, presentando alla città una nuova realtà commerciale che nel tempo si è distinta per qualità, convenienza, innovazione e attenzione verso il territorio. In questi due decenni il Centro ha affiancato alla propria offerta – 130 negozi, un'ampia food court, Multiplex Giometti – iniziative culturali, momenti di intrattenimento e collaborazioni con realtà di volontariato e sportive del territorio, diventando una delle piazze più frequentate di Rimini.



In occasione del traguardo del 2025, Le Befane celebra il ventesimo anniversario con una festa all’insegna del divertimento e delle sorprese. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre 2025, a partire dalle 17.30, con un programma articolato tra spettacoli, giochi a premio, taglio della maxi torta e performance artistiche.



In concomitanza con il Black Friday, il Centro rimarrà aperto in via straordinaria fino alle 23.00.



Ore 17.30 – “Pacchi e spacchi” in Piazza Zara

Apertura dell’area concorso: con un acquisto unico di almeno 20 Euro effettuato nella giornata stessa del 28 novembre e presentando il 'Ticket Compleanno' - scaricato sul sito www.lebefane.it/befancard - tra le 17.30 e le 22.30, i primi mille partecipanti riceveranno uno dei pacchi in palio, ciascuno contenente un premio. Tra questi sarà presente anche una Gift Card Le Befane da 500 euro. Chi non rientrerà tra i mille partecipanti potrà comunque accedere all’estrazione di una Gift Card da 200 euro. Montepremi complessivo di 20mila Euro.



Ore 18.00 – Taglio della maxi torta

In Piazza Zara si terrà il taglio della maxi torta preparata per il ventennale del Centro. In contemporanea, all’interno di Le Befane si attiveranno performance musicali ed espressive curate da Indanza Show Academy. Anche quest’anno la torta sarà realizzata dalla pasticceria Andrea Costa di Pesaro, sotto la guida del maestro pasticcere Alex Camilli.



Ore 20.30 – Light Show in Piazza Unieuro

La festa proseguirà con lo spettacolo a cura di Indanza Show Academy di Rimini, che coinvolgerà oltre cinquanta performer in una produzione dedicata al tema del futuro, tra danza, acrobazie, break dance, luci e musica con violino elettronico. In scena anche i campioni mondiali di salsa in carica Manuel Mazzotti e Stefano Domanico.

Al termine, il corteo di danzatori e artisti attraverserà il Centro da piazza a piazza per il saluto finale.



Fino al 30 novembre - BefanArt, la mostra sul futuro

Le Befane Shopping Centre ospita in questi giorni anche BefanArt, un’esposizione dedicata alle idee e alle visioni sul futuro inviate dai partecipanti al contest. Venti proposte selezionate hanno trovato forma grazie all’intelligenza artificiale e sono esposte lungo la galleria del Centro.