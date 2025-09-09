2026, al via lavori per seconda tratta del Metromare: prosegue progettazione dei parcheggi
Nella seconda parte del 2026 si prevede l’avvio dei lavori per due delle quattro aree di sosta
Il 2026 segnerà l’avvio dei lavori della seconda tratta del Metromare, in capo a Patrimonio Mobilità Rimini, tratto che collegherà la stazione ferroviaria al quartiere fieristico, in continuità con il percorso già attivo tra la stazione e Riccione. Parallelamente prosegue la fase di progettazione per i parcheggi di attestamento lungo il tracciato già realizzato, nella zona sud: nella seconda parte del 2026 si prevede l’avvio dei lavori per due delle quattro aree di sosta finanziate dai fondi statali assegnati dal Cipess: il Kennedy Medaglie d’oro (oggetto di ampliamento per ulteriori 70/80 posti) e il Chiabrera/Pascoli (nuovo hub da oltre 250 posti auto). Gli interventi saranno oggetto di conferenza dei servizi, con tempistiche e modalità condivise con Pmr.