23esima edizione per Voci nel Montefeltro: a Novafeltria tornano gli studenti internazionali

Sabato 20 giugno l'arrivo degli studenti di musica lirica di Voci nel Montefeltro

Sabato 20 giugno alle ore 19 arriverà a Novafeltria il primo gruppo di studenti internazionali di musica lirica coinvolti nel Summer Program 2026 della scuola Voci nel Montefeltro. Il paese si prepara dunque con entusiasmo - e per la 23esima volta - ad essere ancora la cornice di un progetto così di rilievo per l'intera Valmarecchia. Gli studenti, nello specifico, soggiorneranno a Novafeltria per seguire corsi intensivi di canto lirico e dizione italiana per la successiva rappresentazione di spettacoli in giro per il Montefeltro e la Riviera.

L’Accademia Lirica di fonetica italiana per il Belcanto dà infatti la possibilità a studenti provenienti da tutto il mondo di comprendere le parole che pronunciano durante il canto. Ciò consente ad ogni artista di avere tutti gli strumenti utili a rendere espressiva e naturale la propria esibizione. E se da un lato gli studenti hanno tanto da imparare da Novafeltria, dall’altro anche i cittadini apprezzano ogni anno di più l’arrivo dei ragazzi, che portano da sempre allegria, arte e cultura in paese.

Quest’anno, in particolare, gli studenti saranno divisi in due gruppi. Il primo, che arriverà questo sabato e soggiornerà a Novafeltria fino al 25 luglio, comprende ben 100 cantanti provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma anche da altri paesi europei. Il secondo gruppo, invece, arriva da New York e si fermerà in paese dal 30 luglio al 18 agosto.

Quest’anno purtroppo non saranno presenti gli studenti giapponesi e irlandesi per questioni organizzative. Inoltre anche il nuovo progetto ideato per il periodo tra settembre e ottobre, che avrebbe coinvolto una scuola cinese, sempre per problemi organizzativi, non avrà luogo. La direzione artistica auspica che possa concretizzarsi per la prossima stagione lirica.

Per la 23esima edizione, inoltre, una grande novità attende gli artisti: i gruppi saranno accolti nella nuova Casa della Musica e della Cultura di Novafeltria, inaugurata il 13 giugno (vedi notizia).

Giulia Ceci