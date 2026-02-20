24 anni, specializzata pilota militare di elicottero: Flavia Gnoffo comandante del Nucleo Operativo del Roan
Dal 14 febbraio nuovo comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza
Dallo scorso 14 febbraio, il Tenente pilota Flavia Gnoffo è il nuovo comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini.
Ventiquattro anni, originaria di Vibo Valentia, specializzata pilota militare di elicottero, proviene dall’accademia del corpo, nella quale ha terminato i corsi ordinari di formazione destinati al ruolo normale – comparto aeronavale.
Il comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, Col. pil. Emiliano Rampini, ha accolto il Tenente Gnoffo, rivolgendole un cordiale saluto di benvenuto e formulando i migliori auguri per il prestigioso incarico.
La Sezione Aerea, inquadrata nell’ambito del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, contribuisce in maniera determinante alla vigilanza sul territorio e sul mare, in ambito regionale, anche in relazione ai rinnovati compiti affidati alla Guardia di Finanza, quale polizia di sicurezza del Mare, in via esclusiva, operando altresì un’intensa attività di cooperazione nel campo del soccorso aereo sul territorio a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.