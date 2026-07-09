25 telefonate al giorno agli anziani: anche così Rimini "lotta" contro l'emergenza caldo

Al servizio si affianca l'aiuto a domicilio, attivabile su richiesta per la spesa, il ritiro di farmaci o l'accompagnamento a visite mediche

Prosegue senza sosta il la gestione del Piano Caldo, il programma di sostegno e monitoraggio rivolto agli anziani e alle persone più fragili durante i mesi estivi. Ogni giorno una media di 25 telefonate raggiunge gli over 75 soli sul territorio, per verificarne le condizioni, individuare situazioni di emergenza e ricordare le precauzioni utili contro il caldo. Al servizio si affianca l'aiuto a domicilio, attivabile su richiesta per la spesa, il ritiro di farmaci o l'accompagnamento a visite mediche. Una novità importante arricchisce quest'estate l'iniziativa: in luglio prenderanno il via, in forma sperimentale, le prime due "Oasi Climatiche Inclusive", mentre altre otto sono già state individuate e saranno allestite entro il prossimo anno. Il servizio telefonico e di supporto domiciliare, curato dal Nucleo Fragilità e Disagio Bioclimatico, resta attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, contattando il numero 0541 1490572 o scrivendo a [email protected] (e nel caso di emergenza caldo anche nei fine settimana). L'obiettivo è mappare la situazione sociosanitaria della popolazione anziana della provincia e intervenire tempestivamente nei casi più delicati, anche grazie alle segnalazioni di familiari, vicini di casa e cittadini.