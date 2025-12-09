2700 lavoratori agricoli impiegati nel Riminese: ecco come prendere l'indennità di disoccupazione

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue

Sono circa 2700 i lavoratori agricoli in provincia di Rimini, impiegati principalmente in piccole aziende, salvo rari casi in medie.

Per questi lavoratori la Legge prevede uno speciale trattamento d’integrazione del reddito, a copertura dei periodi non lavorati.

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

La prestazione spetta agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, a piccoli coloni, a compartecipanti familiari ed infine ai piccoli coltivatori diretti in particolari condizioni.

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Quindi per presentare la domanda di disoccupazione agricola per il lavoro del 2025, la scadenza è il 31 marzo 2026.

Per prenotare il proprio appuntamento e per presentare in tempo la domanda di disoccupazione agricola,i lavoratori agricoli della provincia di Rimini possono recarsi in ogni sede Cgil della provincia di Rimini o telefonare per un appuntamento ai numeri 0541-779962 o 351-6491977. Il servizio è prenotabile anche tramite WhatsApp.