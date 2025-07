275 commensali cenano insieme a Villagrande di Montecopiolo

Oltre 100 metri di tavolate alle "Cene nei borghi"

Seconda edizione delle Cene nei borghi a Villagrande di Montecopiolo. 275 commensali ieri sera (18 luglio) si sono dati appuntamento nella "villa di sopra" per gustare i piatti preparati dalle attività commerciali del piccolo paesino ai piedi dell'Eremo. La macelleria "Cappelli" e la pasta fresca de i "Mattarelli" hanno servito un ricco menù a tutti i partecipanti arrivati non solo dal comune, ma da tutti i paesi limitrofi per cenare sotto le stelle. Il new piper invece ha riempito tutti i calici. Più di 100 m di tavolate imbandite a festa.

Un doveroso ringraziamento va alla Pro Loco Aps che anche quest'anno si è messa all'opera per animare le serate di Montecopiolo. "In questi ultimi anni Villagrande si sta lentamente ripopolando, diverse famiglie infatti hanno deciso di trasferirsi in montagna per far crescere i propri figli a contatto con la natura incontaminata in questo piccolo borgo. Il turismo degli anni 60/70 ormai è solamente un ricordo lontano, ma in questi ultimi anni abbiamo visto crescere nuovamente l'attrazione per riscoprire le piccole realtà come la nostra" racconta Grethel, presidente della Pro Loco.

Appuntamento dunque sabato e domenica 26/27 luglio per un'altra tappa del tour estivo dell'associazione Aps che vedrà come protagonista la Festa Contadina: passeggiate a cavallo, spettacoli di danza e piatti tipici saranno i protagonisti.