34° anniversario della strage di Capaci: il ricordo di Coriano

Coriano ricorda la strage di Capaci: istituzioni in piazza per Falcone e le vittime della scorta

Questa mattina il Comune di Coriano ha ricordato il 34° anniversario della strage di Capaci con una commemorazione in Piazza Falcone, alla presenza del Sindaco Gianluca Ugolini, della Vicesindaca e Senatrice Domenica Spinelli, dell’Assessora alla Cultura Anna Pazzaglia, dell’Assessora allo Sport Anna Pecci e di consiglieri comunali quali Primiano Rosa e Davide Mantani. Presenti due agenti del presidio di Polizia Locale di Coriano.

Un momento di memoria dedicato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, simboli di coraggio, legalità e senso dello Stato.

«Ricordare la strage di Capaci significa custodire la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la legalità. È un dovere civile continuare a trasmettere soprattutto ai più giovani il valore dell’impegno, del coraggio e del rispetto delle istituzioni», ha dichiarato il Sindaco Gianluca Ugolini.