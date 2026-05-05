38.000 euro per l'assicurazione versata dai gestori del cinema Fulgor: ma è una truffa, condannato il broker

L'uomo, 58 anni, condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento dei danni verso i gestori, da quantificare in separato procedimento civile

È stato condannato a 8 mesi di reclusione un 58enne foggiano, a processo per truffa. L'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Paone, consulente finanziario con iscrizione dal 2001 presso la Consob, era accusato di aver concluso un contratto assicurativo, ma la polizza era inesistente. Vittime del raggiro, compiutosi nell'agosto 2017, i gestori del cinema Fulgor di Rimini, che per partecipare al bando del Comune per la gestione, dovevano stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa. Il 58enne, secondo quanto ricostruito in udienza, si era presentato come rappresentante di un'importante compagnia assicurativa italiana, facendo stipulare una polizza risultata poi falsa, con documenti che a prima vista sembravano perfetti, ottenendo alla firma somme consistenti, circa 38.000 euro. Così, nell'ottobre 2017, era partita la denuncia da parte dei gestori, integrata il mese successivo, con conseguente costituzione di parte civile affidata agli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti. La Procura - il procedimento è stato seguito dal sostituto procuratore Davide Ercolani - aveva chiesto condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il giudice monocratico Margherita Brunelli ha disposto inoltre, a carico dell'imputato, il risarcimento danni, da quantificare in separata sede civile. Il 58enne ha comunque restituito la somma alla controparte, lamentando di essere stato a sua volta vittima e denunciando il soggetto che gli aveva consegnato la polizza risultata falsa. Il procedimento scaturiva da un'opposizione a un decreto penale di condanna.