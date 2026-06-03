39 anni nell'Arma: si congeda il Carabiniere Raffaele Eusebi, il saluto di Cattolica

Gli ultimi 27 anni di servizio lo hanno visto impegnato presso la Tenenza Carabinieri di Cattolica

di Amato Ballante

Il 1° giugno è stata una data particolarmente significativa per l'Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri Raffaele Eusebi. Proprio nel giorno del suo 60° compleanno, infatti, il militare ha concluso la propria carriera nell'Arma, raggiungendo il meritato traguardo della pensione dopo quasi 39 anni di servizio dedicati allo Stato e alla sicurezza dei cittadini.

Nato a Sassocorvaro, in provincia di Pesaro e Urbino, Eusebi si era arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel giugno del 1987. Nel corso della sua lunga carriera ha prestato servizio in diverse realtà del territorio nazionale, operando inizialmente in provincia di Ancona e successivamente nelle sedi di Milano e Mantova, dove ha maturato una significativa esperienza professionale e umana.

Gli ultimi 27 anni di servizio lo hanno visto impegnato presso la Tenenza Carabinieri di Cattolica, dove è diventato una presenza costante e apprezzata sia dai colleghi sia dalla cittadinanza. In questi anni ha svolto il proprio incarico con professionalità, disponibilità e profondo senso del dovere, contribuendo quotidianamente all'attività istituzionale dell'Arma sul territorio.

Particolarmente significativo il riconoscimento ricevuto dal Ministero dell'Interno che, con apposito decreto, gli ha conferito lo status di Vittima del Dovere, attestando il valore del suo operato e il sacrificio affrontato nell'adempimento delle proprie funzioni al servizio della collettività.

In occasione del congedo, presso la Tenenza Carabinieri di Cattolica si è svolto un momento di saluto e ringraziamento durante il quale il Comandante, Tenente Andrea Lezzi, ha espresso parole di sincera stima nei confronti del militare, evidenziandone le qualità professionali, l'attaccamento all'uniforme e il costante esempio fornito ai colleghi più giovani.

Con il pensionamento di Raffaele Eusebi si conclude una lunga pagina di servizio caratterizzata da impegno, dedizione e fedeltà ai valori dell'Arma dei Carabinieri. Un percorso professionale che lascia un ricordo indelebile tra coloro che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco e tra i tanti cittadini che nel corso degli anni hanno potuto apprezzarne la disponibilità e il senso delle istituzioni.

A lui giungono i ringraziamenti dell'Arma e della comunità per il lavoro svolto, insieme ai più sentiti auguri per questa nuova fase della vita, da vivere con la soddisfazione di aver servito il Paese con onore e responsabilità.