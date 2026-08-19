-4 alla visita del Papa a Rimini: il racconto di una mamma di Crescere Insieme, "Porteremo grande emozione"

In duomo il Pontefice incontrerà persone invitate che attraversano situazioni di fragilità

A quattro giorni dalla visita di Papa Leone XIV a Rimini cresce l’attesa per uno dei momenti più emozionanti della giornata: l’incontro che il Pontefice vivrà al duomo con persone invitate che attraversano diverse situazioni di fragilità.



Saranno presenti anziani, persone con disabilità, ospiti delle case di riposo, detenuti, sacerdoti anziani della Casa del Clero, giovani di San Patrignano, ospiti del Pronto Soccorso Sociale di Sant’Aquilina e le suore di clausura dei due ordini presenti in Diocesi: le carmelitane di S. Maria della Vita di Sogliano al Rubicone, e le Sorelle Povere di Santa Chiara (Clarisse) di San Bernardino, a Rimini.

A tutte le persone invitate è stata offerta la possibilità di scrivere una lettera al Santo Padre, con una preghiera, una speranza, una sofferenza, una gioia o un desiderio. Le lettere saranno raccolte in uno scrigno che verrà consegnato personalmente a Papa Leone XIV al termine dell’incontro. Lo scrigno sarà realizzato dai ragazzi della Casa Circondariale di Rimini: un segno che unisce simbolicamente fragilità diverse in un unico gesto di affidamento e di speranza.



È un’immagine che racconta bene lo stile con cui la Diocesi ha voluto preparare la visita. “Questo evento lo stiamo costruendo dal basso, con il contributo di tutti. È come una nuova Sagrada Família: tante persone, tante mani, tanti piccoli pezzi che, insieme, costruiscono qualcosa che appartiene a tutti”, sottolinea il vescovo Nicolò Anselmi.

Tra le persone invitate all’incontro in Cattedrale ci saranno Barbara Lunedei e sua figlia Emma Clementi, 15 anni, con sindrome di Down, in rappresentanza dell’associazione Crescere Insieme.



Barbara, 62 anni, ha già incontrato diversi Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, con il quale Emma ha vissuto anche il momento dell’incontro in piazza San Pietro e sulla papamobile, a pochi centimetri da papa di Jorge Mario Bergoglio.



“Aspettiamo questo incontro con grande emozione. – racconta Barbara – Emma porta con sé una gioia speciale e io, davanti al Papa, porterò tutte le persone che fanno parte della nostra esperienza. Porteremo nel cuore e davanti a lui i nostri amici e le circa 60 famiglie associate a Crescere Insieme, provenienti da tutta la provincia”.