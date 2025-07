“4 Passi nella Pittura”, Misano Adriatico inaugura sabato 12 luglio le mostre delle artiste locali

Le opere esposte sono accomunate dalla cifra espressiva dell’astratto-informale

Al fine di proporre momenti culturali, non solo ai turisti, ma anche al pubblico di Portoverde e, in generale, di Rimini e provincia, Paola Piazza, la nuova Presidente del Comitato di quartiere di Portoverde (Misano Adriatico), ha ideato un ciclo di quattro mostre di pittura di artiste locali, dal titolo “4 Passi nella Pittura”. Le esposizioni di quadri si terranno presso la Sala del Comitato di quartiere di Portoverde, in Calle dei Mercanti 22, e si protrarranno per il periodo estivo, con orario serale, dalle 19.30 alle 23.30. L'Ingresso è libero.

Le quattro artiste (M.Mangani, E. Curina, E. Tonini, F. Siniscalchi) hanno alle spalle un buon curriculum di mostre, a livello locale e nazionale. Pur nella loro unicità, sono accomunate dalla medesima cifra espressiva, l’astratto-informale, con un’attenta e continua ricerca dell’effetto cromatico e materico che possa rendere al meglio il proprio modo di sentire e d’interpretare la realtà “interna ed esterna”. Ogni mostra ha il Patrocinio del Comune di Misano Adriatico. L'apertura dell'iniziativa è prevista per sabato 12 luglio alle 19.30.