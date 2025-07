40 anni di "battaglie" politiche per Rimini, Gioenzo Renzi ringrazia il sindaco e i cittadini

"Mie battaglie mai di parte, ma per l'interesse generale", evidenzia il Capogruppo in consiglio comunale di Fdi

Gioenzo Renzi ringrazia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, per il messaggio di congratulazioni per i 40 anni di attività politica svolta in città. "Ringrazio il Sindaco, per aver ricordato il mio impegno in Consiglio Comunale, che conduco con coerenza e passione dal 1985. Il ringraziamento è esteso doverosamente ai cittadini che, in questi anni, hanno condiviso e sostenuto le mie battaglie per l’interesse generale e mai di parte", sottoliena Renzi.

"Continua il mio impegno e l’attività di Consigliere, sostenendo, con idee e proposte concrete, il miglioramento della vita dei Riminesi e il futuro di Rimini", chiosa.