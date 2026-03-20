40 nuove alberature al Parco della Greppa di Misano

L’iniziativa, avviata nel 2022, rientra nell’ambito del piano green triennale del Misano World Circuit volto a compensare le emissioni di anidride carbonica

Alla vigilia della Giornata Mondiale delle Foreste che si celebrerà domani, questa mattina, per il quinto anno consecutivo, sono state messe a dimora 40 nuove alberature al Parco della Greppa. L’iniziativa, avviata nel 2022, rientra nell’ambito del piano green triennale del Misano World Circuit volto a compensare le emissioni di anidride carbonica della propria attività, in linea con l’impegno della Commissione Ambiente della Federazione Motociclistica Italiana.

Dall’avvio del progetto sono oltre 200 le piante, tutte autoctone, che sono state piantate nel Parco della Greppa.

Anche quest’anno le alberature sono state donate dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano e sono state messe a dimora con l’aiuto di 40 alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie Gabelli e Misano Monte.

Erano presenti l’Assessore all’Ambiente del Comune di Misano Nicola Schivardi, il Comandante della Stazione Carabinieri di Misano Roberto Santone, il Responsabile Tecnico del Misano World Circuit Luigi Guado e un rappresentante di Geat. Per la FMI è intervenuto il Coordinatore della Commissione Ambiente, Giancarlo Strani.