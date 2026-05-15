43^ Rimini–Verucchio: sabato 16 maggio il via dall’Arco d’Augusto

43^ Rimini-Verucchio al via sabato 16 maggio: Luca Clara favorito tra corsa, inclusione, carrozzine e plogging verso Verucchio

Tutti da Rimini a Verucchio: di corsa, in carrozzina, spinti o facendo plogging

L’attesissima 43^ edizione della Rimini – Verucchio scatterà sabato 16 maggio alle ore 17.00 dallo storico Arco d’Augusto di Rimini, mentre l’arrivo è fissato nella suggestiva Piazza Battaglini a Verucchio, cuore della tradizione malatestiana. La 43^ Rimini – Verucchio, 9^ Corsa per la Vita, sarà anche un importante momento commemorativo dedicato a uomini di sport e di vita che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Classica dei Castelli Malatestiani: Fausto Martignoni, ideatore della manifestazione, Mario Vulpinari, Gian Carlo Fabbri, Osvaldo Bucci ed Enzo Pantanelli. Il fascino della Rimini – Verucchio continua ad attirare grandi protagonisti del podismo nazionale. Tra questi spicca l’altoatesino Luca Clara del Gherdeina Runners, vincitore della 40^ edizione. A soli 23 anni, Clara torna dalle Dolomiti a Rimini con l’obiettivo di conquistare un prestigioso bis. Insieme a lui saranno al via numerosi amatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Il percorso della Rimini – Verucchio si conferma tra i più affascinanti del panorama nazionale: un viaggio immerso nel verde dello splendido entroterra romagnolo, a pochi chilometri dalla Riviera di Rimini, attraversando località iconiche come San Paolo, Monte Cieco e le leggendarie Coste di Sgrigna, fino alla scalata finale verso Verucchio posta a 331 metri sul livello del mare. Nel corso degli anni la gara ha visto la partecipazione e la consacrazione di grandi nomi della corsa italiana e internazionale come Graziano Calvaresi, Fabrizio Bernabei, Rachid Benhamdane, Migidio Bourifa, Daniele Caimmi, Matteo Lucchese, Gian Luca Borghesi, Luca Tassarotti, Fausta Borghini, Anna Spagnoli e Federica Moroni, insieme a migliaia di appassionati che hanno reso questa manifestazione una delle più amate d’Italia.

Sport, inclusione e ambiente

Anche quest’anno la Rimini – Verucchio sarà una festa aperta a tutti. Ai nastri di partenza saranno presenti gli ipovedenti Luca Aiello e Teresa Carrara, simbolo di uno sport senza barriere. Grande emozione anche per la partecipazione delle carrozzine con Gaia Lorenzini e Luca Brancaccio, che affronteranno la salita verso Verucchio grazie alla spinta e al sostegno di volontari dal grande cuore come Oronzo De Marzo, Gian Maria Mazza, Alfredo Giammaria, Cristian Brighi, Federico Tommasi e Giovanni Raggini. Spazio inoltre al plogging con il maratoneta Nicholas Zinzi, che lungo il percorso raccoglierà rifiuti contribuendo alla tutela dell’ambiente senza alcuna ambizione cronometrica, ma con un grande messaggio di civiltà e rispetto per il territorio.

I protagonisti dello scorso anno

Nel 2025 la vittoria maschile era andata a Ismail El Haissoufi in 1h20’35”, davanti a Davide Venerucci (1h21’44”) e al riminese Andrea Pellegrini (1h21’51”). Tra le donne successo dell’inossidabile riminese Federica Moroni in 1h35’12”, davanti alla sammarinese Melissa Michelotti e alla sorprendente concittadina Romina Rigoni.

Sport, turismo e valorizzazione del territorio

La Rimini – Verucchio si svolge sotto l’egida della Uisp e gode del patrocinio dei Comuni di Rimini e Verucchio. La manifestazione promuove da sempre il connubio tra sport e turismo, valorizzando il territorio, la cultura, l’arte, la storia, i prodotti tipici locali e il rispetto per la natura. La sindaca di Verucchio Lara Gobbi attenderà personalmente gli atleti al traguardo. Alla cerimonia di premiazione sono attese numerose personalità del mondo istituzionale e sportivo. Gli organizzatori ringraziano le amministrazioni, le forze dell’ordine, l’Asso Finanzieri di Rimini, i Carabinieri Volontari di Rimini e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Banca Malatestiana, Living Sport, Fir, Conad City Euterpe, Conad City Marecchiese, Hotel Miraggio, Bar Dolce Spuntino e Forno Bread Heritage.

Informazioni utili

Ritrovo, nuove iscrizioni e ritiro pettorali

Sabato 16 maggio 2026 dalle ore 10.00 alle 16.30

presso Bar Dolce Spuntino

Via XX Settembre 1870, 119 – Rimini

Partenza: Arco d’Augusto ore 17.00

Arrivo: Piazza Battaglini – Verucchio

Tempo massimo: 3 ore

Il programma completo della Rimini – Verucchio è disponibile sul sito ufficiale del Golden Club Rimini.

Per informazioni:

Cell. 328 4659162