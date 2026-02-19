44 anni dopo Papa Giovanni Paolo II: Papa Leone XIV atteso a Rimini il 22 agosto

Farà visita al Meeting, poi la Messa per tutta la comunità dei fedeli

Papa Leone XIV sarà a Rimini il prossimo 22 agosto. L’annuncio è stato dato contemporaneamente dalla Diocesi di Rimini e dalla Sala Stampa della Santa Sede, in merito ai nuovi viaggi apostolici che attendono il Santo Padre nei prossimi mesi, tra i quali figura anche la tappa agostana nella nostra città.

"Si tratta di un evento di particolare significato spirituale ed ecclesiale, che giunge a 44 anni dalla storica e indimenticata visita compiuta nel 1982 da Papa Giovanni Paolo II, ancora viva nella memoria e nel cuore del popolo riminese. Quel giorno segnò profondamente il cammino della nostra Chiesa locale; oggi, con rinnovata emozione, ci prepariamo ad accogliere il Successore di Pietro che torna a confermare i fratelli nella fede", evidenzia la Diocesi.

Nel pomeriggio del 22 agosto Papa Leone XIV farà visita al Meeting per l'amicizia fra i popoli, presso la Fiera di Rimini, incontrando i partecipanti e gli organizzatori di una manifestazione che da anni rappresenta un luogo privilegiato di dialogo, cultura e testimonianza cristiana. Successivamente, il Santo Padre presiederà la Santa Messa per la città e per l’intera Diocesi in un luogo idoneo che sarà prossimamente comunicato. Sarà il momento culminante della Visita: l’Eucaristia, cuore della vita della Chiesa, nella quale il Vescovo di Roma si stringerà al popolo affidato alle sue cure pastorali.

“Siamo molto felici di accogliere il Successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede. La sua presenza ci offrirà l’opportunità di rinnovare, insieme a lui, la nostra adesione alla volontà di Dio, la nostra unione con Gesù e la fedeltà alla Chiesa. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine: è una gioia per tutta la comunità diocesana, ma anche per i tanti turisti che in quel periodo saranno presenti nel nostro territorio e che potranno, insieme a noi, incontrare il Santo Padre e ascoltare il suo insegnamento”, le parole del Vescovo Nicolò Anselmi.

"È con infinita emozione e altrettanta gioia che accogliamo la notizia della visita a Rimini da parte di Papa Leone XIV, nel prossimo mese di agosto. La nostra città dà il suo benvenuto più entusiastico e caloroso al Santo Padre, rinnovando un’amicizia e una storia che ha già scritto il 29 agosto 1982 con l’incontro e la messa al porto di Giovanni Paolo II quell’indimenticabile capitolo che ha lasciato segni profondissimi nella comunità locale.

Ci sarà modo e tempo per preparare e organizzare la visita del Santo Padre, per la quale ringrazio Sua Eccellenza, Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini e il Meeting per l'amicizia tra i Popoli. Il Comune di Rimini, interpretando la sensibilità di tutta la comunità riminese, si mette quindi a disposizione per contribuire ad accogliere nella maniera più ampia e partecipata la presenza e il messaggio di Papa Leone XIV per quella che già si preannuncia come una nuova e bellissima pagina di storia della nostra città, terra di pace e libertà", il commento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.