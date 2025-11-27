48 dosi di cocaina nascosti nei boxer: giovane pusher arrestato a Marina Centro

È stato condannato a 2 anni di reclusione e a 6000 euro di multa

Un 22enne albanese è stato condannato a 2 anni di reclusione e 6000 euro di multa, con sospensione della pena, dopo l'arresto avvenuto nella giornata di ieri (mercoledì 26 novembre) a Rimini. Il giovane è stato sorpreso in possesso di tre involucri con 48 dosi di cocaina, nascosti nei propri boxer. I Carabinieri lo hanno notato in zona Marina Centro e fermato per un controllo di routine: il 22enne era alla guida di un'auto e durante gli accertamenti ha riferito di non avere con sé la patente di guida. Il suo nervosismo, durante il controllo, ha insospettito gli operatori, che grazie alle perquisizioni di rito hanno scoperto il quantitativo di droga in suo possesso, facendo scattare l'arresto per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.