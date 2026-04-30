50 anni on air: folla e commozione per l’ultimo saluto a Gilberto Gattei

Collegiata di Santarcangelo piena per Gibo, il ricordo commosso di colleghi e familiari

La Collegiata di Santarcangelo gremita, silenziosa e commossa, ha accolto oggi, 30 aprile, l’ultimo saluto a Gilberto Gattei, storica voce della radio romagnola scomparso lunedì 27 aprile all’età di 69 anni. Un addio partecipato, quello celebrato tra le navate della chiesa, dove familiari, amici e tanti colleghi hanno voluto rendere omaggio a uno degli speaker più amati del territorio.

Gattei è stato un autentico pioniere dell’etere: oltre cinquant’anni trascorsi davanti al microfono, dalle prime esperienze con Radio Rimini fino alle collaborazioni con numerose emittenti locali e nazionali, passando anche per San Marino Rtv e le radio della Riviera. Una carriera lunga e appassionata, che lo ha reso una voce familiare per intere generazioni .

Durante la cerimonia, il ricordo si è intrecciato alle testimonianze di chi ha condiviso con lui studi radiofonici, palchi e momenti di vita. Toccanti le parole dei colleghi Valentino Berti e Gianfranco Gori, che hanno voluto sottolineare non solo il professionista, ma anche l’uomo che è stato.

All’uscita del feretro, tanta la commozione. Santarcangelo ha salutato una delle sue voci più riconoscibili. Un silenzio carico di emozione ha accompagnato l’ultimo viaggio di chi, per oltre mezzo secolo, aveva riempito l’aria di parole, musica e ricordi.