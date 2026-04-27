Addio Gilberto Gattei: scomparsa la storica voce della radio, speaker per 50 anni

Iniziò con Radio Rimini, poi Radio Sabbia. Lunga la sua collaborazione con Radio San Marino, negli ultimi anni tra le voci di Radio Gamma

Cinquant'anni di carriera radiofonica, storica voce della Riviera e del monte Titano: Gilberto Gattei è scomparso oggi pomeriggio (27 aprile). Originario di Santarcangelo di Romagna, avrebbe compiuto 70 anni a giugno. A darne notizia, sui social, è stato l'imitatore Carlo Frisi, che era legato a Gattei da un rapporto di amicizia: "È difficile spiegarti in poche parole una persona meravigliosa come Gibo che conosci da 40 anni. Perdiamo una persona meravigliosa, è un grande dispiacere. Siamo stati molto amici, ci sentivamo spesso, la telefonata, il messaggio...la vicinanza era stretta. Non potrò mai dimenticarlo", le sue commosse parole alla nostra redazione.

Gilberto Gattei con Carlo Frisi

Gilberto Gattei aveva iniziato la sua carriera da speaker nel 1976 nella storica Radio Rimini, per poi proseguire a Radio Sabbia, a Radio San Marino e infine a Radio Gamma. Senza dimenticare la sua presenza come deejay in locali quali Altromondo, Paradiso, Villa delle Rose ed Embassy, e il fatto che la sua voce sia risuonata in spiaggia dall'estate 1980: conduceva il programma "Radio Vacanza" diffusa dal Publiphono.



Qualche giorno fa, in un'intervista al Resto del Carlino, aveva espresso il suo proposito di non godersi la pensione e di continuare a fare radio. "Arriverà una badante a portarmi in giro con la sedia a rotelle davanti al microfono", aveva scherzato, aggiungendo: "Come potrei smettere? Io vivo ogni giornata pensando a quello che faccio, quando mi trovo davanti al microfono provo ancora le stesse vibrazioni del primo giorno. Voglio sempre dare il massimo perché la gente mi ascolta. E tutto quello che faccio è per loro, per i miei ascoltatori".

La redazione di altarimini.it e la redazione di Rimini di Radio Bruno porgono le proprie condoglianze alla famiglia di Gilberto Gattei.