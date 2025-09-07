50 corianesi in viaggio verso le Dolomiti per una settimana di relax

Altarimini

Sono partiti questa mattina di buon’ora 50 corianesi alla volta di Folgaria sulle Dolomiti. Una settimana di vacanza all’insegna del relax e della convivialità grazie al progetto voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Auser Rimini.

Gianluca Ugolini, Sindaco  : "Auguriamo ai nostri  concittadini  una buona permanenza e di godersi al meglio questa settimana  in montagna. Grazie ad Edvige Cavalli, presidente del centro “ I senza età’ “ per l’impegno e la presenza".

