50 corianesi in viaggio verso le Dolomiti per una settimana di relax
Una settimana di convivialità grazie al progetto voluto dall'Amministrazione comunale
A cura di Redazione
07 settembre 2025 12:24
Sono partiti questa mattina di buon’ora 50 corianesi alla volta di Folgaria sulle Dolomiti. Una settimana di vacanza all’insegna del relax e della convivialità grazie al progetto voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Auser Rimini.
Gianluca Ugolini, Sindaco : "Auguriamo ai nostri concittadini una buona permanenza e di godersi al meglio questa settimana in montagna. Grazie ad Edvige Cavalli, presidente del centro “ I senza età’ “ per l’impegno e la presenza".