6 anni di MiRaggi Gioielli: una storia di luce che continua a brillare grazie alla sua community

Il brand romano celebra il suo sesto anniversario, un traguardo raggiunto accompagnando migliaia di clienti nelle tappe preziose della loro vita e guardando al futuro con nuovi, ambiziosi progetti.

Roma, 10 ottobre 2025 – Sono trascorsi sei anni da quando MiRaggi Gioielli ha intrapreso il suo percorso nel panorama della gioielleria online italiana, fondando la propria identità su un equilibrio tra design contemporaneo, cura artigianale del dettaglio e un servizio al cliente attento e personale. In occasione del suo sesto compleanno, il brand ripercorre un cammino fatto di crescita e di storie condivise, confermando la missione di sempre: trasformare ogni acquisto in un gesto memorabile.

Dalle collezioni in argento 925 a quelle in oro 9/18 kt, impreziosite da pietre luminose, l'offerta si è evoluta per rispondere ai desideri di una community sempre più partecipe. Al centro di questa evoluzione è rimasta l'esperienza del cliente, un percorso guidato da un'assistenza dedicata, valorizzato da servizi come la personalizzazione e l'incisione, e completato da guide editoriali che aiutano a orientarsi tra le varie possibilità per un regalo, un packaging curato e da spedizioni rapide in 24/48 ore.

Il gruppo di MiRaggi racconta che questo sesto anno “è solo l'inizio e il meglio deve ancora arrivare". Prosegue poi affermando che dietro tutto il lavoro “c'è il team che la lavora con il cuore e sapere di avervi accompagnato nei vostri momenti speciali è il regalo più bello che potessimo ricevere”, a confermare ancora la passione e l’entusiasmo che anima la squadra al servizio del pubblico.

Questo anniversario rappresenta anche un ponte verso il futuro. L'impegno del brand si concentrerà su nuove collezioni e progetti speciali, con un'attenzione crescente verso la qualità, l'adozione di processi sempre più responsabili e un continuo perfezionamento della customer experience. L'obiettivo rimane quello di rendere ogni momento, piccolo o grande che sia, un ricordo prezioso da indossare.

Cosa caratterizza MiRaggi

I punti chiave dell’esperienza MiRaggi si possono notare nella cura delle loro splendide collezioni, con gioielli in argento 925, oro 9/18 kt e pietre selezionate con attenzione; nei suoi servizi su misura, dal consiglio e assistenza alla personalizzazione e incisione dei gioielli; nella dedizione verso l’esperienza del cliente, espressa da un packaging curato, anche regalo, e una spedizione rapida in 24/48h, e infine nella loro vision aziendale, che mette al centro creatività e progetti entusiasmanti per la community.

Un invito a celebrare insieme

Per festeggiare questo traguardo con la propria community, MiRaggi ha previsto un fine settimana speciale. Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 ottobre, saranno attivi vantaggi esclusivi su tutte le collezioni Raggi e MiRaggi.

Si tratta di un'occasione per celebrare insieme i sei anni di attività e scoprire le creazioni del brand e le sue collezioni: www.miraggi.com/miraggi-collections.html.

MiRaggi Gioielli

Nata a Roma, MiRaggi è una gioielleria online che intreccia la tradizione orafa con una visione contemporanea. Le sue collezioni, realizzate in argento 925 e oro 9/18 kt, sono pensate per celebrare i momenti importanti della vita, attraverso un design ricercato e servizi di personalizzazione. La missione del brand è trasformare ogni gioiello in un ricordo prezioso, offrendo un'esperienza d'acquisto basata su empatia e competenza.

[email protected] • www.miraggi.com • Roma (IT)