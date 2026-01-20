60 anni di Pooh: la band attesa a Riccione per il concerto del 21 luglio

60 anni di storia, musica ed emozioni e oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo

Il 21 luglio, nell’ambito del cartellone di Riccione Music City 2026, il palco di piazzale Roma ospiterà i Pooh per una tappa imperdibile del loro tour speciale “Pooh 60 - La nostra storia – Estate”. L'annuncio arriva oggi (martedì 20 gennaio) dall'amministrazione comunale.

Pooh 60 – La nostra storia - Estate

60 anni di storia, musica ed emozioni e oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e dei due eventi all’Arena di Verona, il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo: “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour che porterà la grande celebrazione della band nelle più suggestive location all’aperto: il 21 luglio l’appuntamento sarà in piazzale Roma a Riccione.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, ottenendo un elenco straordinario di premi e riconoscimenti. La band si è dimostrata nel tempo composta da veri “pionieri”, grazie alle rivoluzioni introdotte nei live, ai temi trattati nei brani, all’uso della tecnologia moderna, alla multimedialità e a molto altro ancora.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di domani, mercoledì 21 gennaio, su TicketOne @ciaotickets_official e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it