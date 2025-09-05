600 brand, le leggende della bici: l'Italian Bike Festival rilancia il riminese come terra del cicloturismo

Fino al 7 settembre la Riviera romagnola diventa la capitale europea della bici e della mobilità sostenibile

Con il taglio del nastro alla Terrazza Riviera del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” prende ufficialmente il via l’ottava edizione di Italian Bike Festival, l’appuntamento di riferimento in Europa per il mondo della bici e della mobilità sostenibile, realizzato con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna. Da oggi fino a domenica 7 settembre il circuito romagnolo ospiterà una tre giorni unica nel panorama internazionale, con oltre 600 brand espositori (qui l’elenco completo) e un programma che unisce esposizione, test ride, eventi sportivi e momenti di formazione.

«A testimoniare la profonda vocazione cicloturistica dell’Emilia-Romagna -sottolineano congiuntamente l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio Roberta Frisoni e il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani- non ci sono solo oltre 9.000 km di tracciati ciclabili, 10 Ciclovie, centinaia di Bike Hotel e tantissimi appuntamenti agonistici, ma anche la presenza sul nostro territorio, da ormai 8 anni, della più prestigiosa e aggiornata vetrina sul mondo delle due ruote a pedali, l’Italian Bike Festival. Un evento che arricchisce, completandolo, il calendario di appuntamenti settembrini sulla Riviera Romagnola, generando presenze turistiche e rendendo la Riviera per un intero weekend il baricentro del mondo bike internazionale. Negli anni abbiamo creduto e investito nella vacanza attiva in bici ed oggi il cicloturismo in Emilia-Romagna è un prodotto turistico a tutti gli effetti che vogliamo continuare a far crescere in tutti i territori della nostra regione».

«L'Italian Bike Festival è ormai un appuntamento fisso, un luogo dove business, innovazione e passione per la bici si incontrano, un'opportunità per dare slancio al mondo della bici, unendo le forze, creando valore e condividendo una visione comune per chi ama e lavora in questo settore - aggiunge Fabrizio Ravasio, Managing Director Movestro Srl - L’edizione 2025 segna un passo in avanti importante: non solo test e novità di prodotto, ma anche formazione, dibattito e ospiti di rilievo, perché la bici oggi è cultura, economia e futuro delle nostre città».

L’evento è a ingresso gratuito, previa registrazione online (italianbikefestival.net), ed è pensato per offrire un’esperienza completa e immersiva: dalla scoperta delle novità del mercato alla possibilità di provarle direttamente, fino al confronto con visioni, storie e prospettive sul futuro della bici.

Un futuro che non può prescindere dalla sicurezza: proprio per questo, la giornata inaugurale arriva dopo la tavola rotonda “Strade Sicure per Tutti – verso una nuova cultura della convivenza”, che ieri al Misano World Circuit ha riunito istituzioni, associazioni e centri di monitoraggio. Un dibattito che ha messo in luce come innovazione, cicloturismo e mobilità sostenibile – i temi portanti di IBF – debbano andare di pari passo con educazione, infrastrutture sicure e rispetto reciproco sulle strade.

Italian Bike Festival: non solo test e sport

Il cuore dell’esperienza Italian Bike Festival sono i test organizzati direttamente dai singoli espositori (maggiori informazioni sono disponibili sul sito): durante l’evento sarà sufficiente recarsi allo stand del marchio di interesse e coordinarsi con l’azienda per ricevere una bici da provare. Due i circuiti dedicati – la Shimano Off-Road Arena ed il Campagnolo Road Circuit e – pensati per entrare in sintonia con il mezzo e testare modelli differenti. Accanto alle prove curate dagli espositori, IBF offre spazi pensati per il divertimento e l’apprendimento come la Skills Pump Track e aree dedicate ai più piccoli. L’evento di punta del programma sportivo è invece La Gialla Cycling, che nel 2025 si rinnova abbracciando il mondo del cicloturismo: non più solo competizioni, ma anche social ride e percorsi strada, gravel e family, per vivere la bici come esperienza inclusiva e condivisa.

Italian Bike Festival, infatti, non è solo test e sport: la manifestazione è anche un grande laboratorio di idee, formazione e intrattenimento. Il programma dell’Arena Talk Turismo propone oltre 16 incontri che spaziano dal cicloturismo alla bike economy, fino ai temi dell’accessibilità, diventando uno spazio di confronto e ispirazione. Tra gli appuntamenti da segnalare: “Pedalando il cambiamento: donne che guidano il futuro del cicloturismo e del ciclismo” (venerdì 5 settembre, ore 15:30); “Tutti i sapori della bicicletta” (sabato 6 settembre, ore 10:30); “Trenitalia: percorsi ciclabili da raggiungere in treno + bici” (sabato 6 settembre, ore 11:30); “Gran Canaria Bike Week” (sabato 6 settembre, ore 13:30); “Pedalando oltre i limiti” (sabato 6 settembre, ore 16:30); e “Cargo o non cargo?” (domenica 7 settembre, ore 15:30).

Accanto ai talk, Italian Bike Festival dedica grande attenzione anche alla formazione: con la Cargo Bike Academy, promossa da Bosch eBike Systems Italia, TRT Trasporti e Territorio ed EIT Urban Mobility, che analizza il ruolo delle cargo bike nella logistica e nei servizi urbani, e con Bike Economy – La Scuola, realizzata insieme alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, che prepara figure professionali in grado di interpretare le nuove dinamiche della mobilità sostenibile.

Tanti i protagonisti e gli ospiti e gli Ambassador attesi tra gli stand a Misano, tra cui leggende e campioni come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Bugno, Mario Cipollini affiancati da figure del calibro di Alessandro Ballan, Davide Cassani, Claudio Chiappucci e Omar Di Felice.

La giornata di sabato si chiuderà con la Festa Italian Bike Festival, un momento di incontro e divertimento aperto a tutti. L’appuntamento è alla Mwc Square, a partire dalle 18:30 di sabato 6 settembre, con ingresso gratuito: un’occasione per vivere lo spirito del Festival anche fuori dai circuiti, tra convivialità e community della bici.