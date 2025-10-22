67enne trovata senza vita nell'appartamento distrutto dall'incendio: la tragedia sconvolge Riccione

La sindaca: "Evento che addolora tutta la città"

L'amministrazione comunale riccionese esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della donna di 67 anni trovata senza vita nella propria abitazione, al quinto piano di un edificio situato tra viale Dante e viale Ceccarini, dove nella tarda mattinata di oggi è divampato un incendio che ha completamente distrutto l’appartamento.

«A nome mio e dell’intera comunità riccionese – dichiara la sindaca Angelini – desidero esprimere la più sentita vicinanza ai familiari e alle persone care della vittima. È un evento che ci colpisce profondamente e che addolora tutta la città».

Dall'amministrazione comunale anche ringraziamenti ai soccorritori: "Ai Vigili del Fuoco, che hanno operato per oltre due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, nella speranza di potere salvare anche la signora; ai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incendio; agli agenti della Polizia locale di Riccione, impegnati nel mantenere l’area in sicurezza e nel supporto alle operazioni di emergenza; e al personale del 118, che ha prestato assistenza e cure ad alcuni residenti rimasti intossicati dal fumo".

«Di fronte a simili tragedie, al triste epilogo a cui ci siamo dovuti rassegnare – conclude la sindaca – la nostra comunità si stringe nel dolore, ma anche nella riconoscenza verso tutti coloro che, con professionalità e coraggio, hanno affrontato una situazione così difficile».