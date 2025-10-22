Tragedia a Riccione, donna muore nell'incendio di un appartamento: palazzina evacuata

L'incendio è scoppiato in viale Dante, all'angolo di viale Ceccarini

Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato questa mattina (mercoledì 22 ottobre) a Riccione, intorno alle 11.30, in un appartamento posto al quinto piano di una palazzina di viale Dante, all'angolo di viale Ceccarini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. Una donna 67enne, originaria di Milano, è deceduta: i soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nell'appartamento interessato dalle fiamme, che dai primi accertamenti sono divampate per cause di natura accidentale.

L'intera palazzina è stata evacuata, al momento trapela la presenza di due persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche, dopo aver inalato del fumo. L'incendio ha generato delle vere e proprie lingue di fuoco, qualche testimone ha riferito di pezzi di infissi e tapparelle "staccati" dalle fiamme.

La zona è stata ovviamente transennate per consentire le operazioni in piena sicurezza.