8 giugno, data storica per Santa Giustina: parte il cantiere della nuova circonvallazione

L’intervento, del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, durerà circa 365 giorni

Lunedì 8 giugno prenderanno avvio le prime attività di accantieramento per la realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina, un’opera attesa da tempo e strategica per la mobilità del quadrante nord di Rimini.

L’intervento, del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, vede Anas come stazione appaltante e prevede la realizzazione di una bretella viaria di circa due chilometri che si svilupperà a sud dell’attuale tracciato della via Emilia. L’obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "è offrire un’alternativa strutturale al transito veicolare attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un’area particolarmente nevralgica della città".

Per consentire l’avvio delle attività è già stata emanata un’ordinanza relativa al posizionamento della segnaletica su via Premilcuore. In questa prima fase, le lavorazioni non comporteranno modifiche alla viabilità ordinaria, poiché interesseranno inizialmente aree di campagna. Le successive fasi operative, che prevederanno alcune modifiche alla circolazione, saranno comunicate con adeguato anticipo.

La nuova infrastruttura rappresenta un intervento di rilievo per snellire il traffico nella zona nord di Rimini, proponendosi come alternativa moderna e funzionale al passaggio dei mezzi lungo la via Emilia e attraverso il centro abitato di Santa Giustina. L’opera è destinata inoltre a rafforzare l’accessibilità verso il quartiere fieristico, il casello autostradale e i principali poli commerciali e logistici dell’area.

I lavori avranno una durata prevista di oltre un anno e costituiranno anche un’occasione per migliorare in modo strutturale la mobilità sostenibile della zona, in un contesto urbano e viario caratterizzato da forti flussi di traffico e da collegamenti strategici per il territorio.