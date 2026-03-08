8 marzo, a Santarcangelo un patto per costituire Tavolo sulle Pari Opportunità

“L’obiettivo è consolidare una rete per programmare in modo coordinato azioni culturali e di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità"

Questa mattina (domenica 8 marzo) l’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni ha presentato ufficialmente il patto per la costituzione del Tavolo di lavoro sulle Pari Opportunità del Comune di Santarcangelo.

“L’obiettivo è consolidare una rete stabile e strutturata – ha ricordato l’assessora Garattoni – capace di programmare in modo coordinato azioni culturali e di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità, della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni”.

“Gli obiettivi del patto – conclude l’assessora Garattoni – sono infatti educare, sensibilizzare, formare e fare rete attraverso rassegne culturali, laboratori nelle scuole e nei centri di aggregazione, interventi sul territorio, sportelli informativi itinerante, per contrastare gli stereotipi di genere e la violenza di genere intervenendo sulla matrice culturale”.

Per l’occasione è stata condivisa una bozza di patto, che diventerà definitivo una volta accolte le eventuali proposte, e una descrizione sintetica dei patti di collaborazione e del loro funzionamento.

Insieme all’assessora Angela Garattoni e alla presenza dell’assessore ai Servizi alla persona, Inclusione e innovazione sociale, Filippo Borghesi, erano presenti Rompi il Silenzio, Cgil Rimini, Cisl Rimini, Anpi Santarcangelo, e gli istituti culturali di Santarcangelo.