8 Marzo, a Talamello si parla della storia delle donne dei Malatesta

Incontro con la scrittrice Lara Fabbri al museo Gualtieri

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, il Comune di Talamello, su proposta della scrittrice riminese Lara Fabbri, ora cittadina talamellese, ha deciso di dedicare un incontro alla storia delle donne che hanno fatto parte della famiglia Malatesta, sia per diritto di nascita, sia per esservi entrate attraverso il matrimonio o attraverso l'alcova. Donne protagoniste nella storia troppo spesso dimenticate, trascurate o non adeguatamente valorizzate se non per eventi tragici o per l'amore che hanno ricevuto, subìto o portato ai loro uomini. Grazie alla monografia “Le Donne di Casa Malatesti” pubblicata più di vent'anni fa dal Centro Studi Malatestiani di Rimini da cui la Fabbri ha preso le informazioni per scrivere i suoi articoli pubblicati sulla rivista di cultura Ariminum con cui ha collaborato per tanti anni, è stato possibile far conoscere a più persone la storia di venti di queste donne che si sono distinte per le loro doti o per il ruolo che hanno avuto nella storia dei Malatesta e nella storia in generale. Nell'incontro di domenica 8 marzo al Museo Gualtieri Lara Fabbri leggerà le storie di cinque delle donne da lei narrate scelte per l'occasione, perché come diceva Gandhi “È una calunnia parlare di sesso debole a proposito di una donna” e perché il fine che si ripropone questo incontro è far conoscere a sempre più persone la storia di queste donne che hanno fatto parte della nostra storia. L'incontro si terrà alle 17.15 nella sala del Museo Gualtieri di Talamello, ingresso libero.