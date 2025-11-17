80 kg di rifiuti raccolti sulla spiaggia di San Giuliano

Si è conclusa la mattinata di clean-up organizzata da Be Kind To - APS

Si è conclusa con successo la mattinata di clean-up promossa e organizzata da Be Kind To – APS, associazione impegnata nella diffusione della gentilezza attraverso iniziative sociali e ambientali. L’evento si è svolto domenica mattina sulla spiaggia di San Giuliano a Rimini e ha visto la partecipazione attiva di decine di volontari, tra cui numerosi bambini accompagnati dai propri genitori.

Grazie all’impegno collettivo della comunità, sono stati raccolti e rimossi 80 kg di rifiuti dalla spiaggia, restituendo alla costa un ambiente più pulito e più sicuro. Un risultato concreto che testimonia l’importanza dell’azione collettiva e dell’educazione ambientale.

“Portare i bambini a questo tipo di appuntamenti significa educarli con l’esempio a prendersi cura del pianeta. È la nostra casa e mantenere un ambiente pulito è una responsabilità di tutti”, commenta l’associazione Be Kind To – APS.

L’evento ha visto la collaborazione con volontari locali e il supporto di Alessandra di Referente Rimini, contribuendo a creare un momento di sensibilizzazione e comunità.

Be Kind To – APS continuerà a promuovere iniziative volte a diffondere gentilezza, senso civico e responsabilità verso l’ambiente nelle nostre città.