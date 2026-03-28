80 nuovi nati a Misano nel 2025, il Comune li celebra con una cerimonia

In occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati

È diventata ormai una tradizione, a Misano Adriatico, quella di dare il benvenuto ai bambini venuti al mondo nell’ultimo anno per promuovere una comunità accogliente e sostenibile. L’iniziativa, legata alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati che si celebra con l’avvio della Primavera, si è rinnovata questa mattina (sabato 28 marzo) al Centro Sociale Del Bianco con la collaborazione del Centro distrettuale per le Famiglie e di Geat.

Accolti dal sindaco Fabrizio Piccioni, dalla vicesindaca Maria Elena Malpassi e dall’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, le famiglie dei bambini nati nel 2025 hanno ricevuto in dono la chiave della gentilezza e il diploma, consegnati dal Centro per le Famiglie, e una piantina di bonsai omaggiata da Geat, rappresentata dalla consigliera Elisabetta Silvagni.

Nel 2025 sono stati 80 i nuovi nati nel Comune di Misano Adriatico.

“Siamo felici di accogliere in maniera ufficiale i nati dell’ultimo anno all’interno della nostra comunità – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni -. In un’epoca caratterizzata da una diminuzione delle nascite, compito dell’amministrazione comunale è creare le migliori condizioni affinché una famiglia possa insediarsi e crescere, ma anche favorire una comunità accogliente e inclusiva. Al fine di sostenere i genitori, importante è creare una rete funzionale di servizi educativi, a partire dall’infanzia, ma anche garantire spazi adeguati. In tale ottica, fondamentale è la realizzazione del nuovo nido a La Cella, opera che sta procedendo come da programma”.

Le famiglie che non hanno potuto presenziare all’iniziativa potranno ritirare il loro kit presso la sede del Centro per le Famiglie a Cattolica (aperto il martedì dalle 15:30 alle 18:30 e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00) e Riccione (il lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì dalle 15:30 alle 18:30), dove potranno anche approfondire tutti i servizi offerti.