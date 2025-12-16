80 volontari che aiutano fragili e anziani: l'associazione Cara Nonni di Rimini festeggia il primo compleanno

Oltre 150 persone alla Casa Paola di Rimini, in collaborazione con 50&Più e in compagnia dell’attore Giampiero Pizzol

"Cari Nonni" ha festeggiato ieri il suo primo anno di attività, in compagnia di oltre 150 tra volontari e famiglie coinvolte. Un pomeriggio in allegria per scambiarsi gli auguri e stare un po’ insieme. La festa, che si è tenuta presso Casa Paola a Rimini, è stata introdotta dagli interventi di saluto del presidente di Cari Nonni Franca Canini e di Gaetano Callà, presidente dell’associazione 50&Più di Rimini, che ha collaborato nella realizzazione dell’evento. Tra gli ospiti anche l'attore forlivese Giampiero Pizzol e un gruppo musicale di giovani.

A un anno dalla sua nascita, l’associazione, che è stata costituita per sostenere le famiglie nelle diverse fasi del loro ciclo vitale, si è focalizzata in particolare sul rapporto generazionale e sul bisogno di chi si prende cura degli anziani. Le attività svolte sono interamente a titolo gratuito e consistono nell'accompagnare gli anziani nelle loro commissioni, per la spesa quotidiana, per far loro compagnia, intrattenerli o per partecipare ad attività ricreative, culturali, o religiose. In questo modo l'associazione desidera servire il bisogno di chi è solo, riconoscendone l'unicità e la fragilità.

Il bilancio del primo anno evidenzia un gruppo di circa 80 volontari. La presidente dell'Associazione, Franca Canini, ha espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto, dichiarando di essere lieta di aver accettato l'incarico un anno fa. “Ciò che suscita meraviglia”, ha detto, “è il rapporto che si instaura tra i volontari, gli anziani e i loro familiari che, da sconosciuti, diventano amici affidabili, come abbiamo visto nella festa di ieri. Al centro del nostro volontariato c’è la consapevolezza che il bene corrisponde all’esigenza di donare qualcosa di sé, portando in dono solo sé stessi, con la propria disponibilità ad ascoltare, accogliere e condividere”.